За наругу над українською мовою пропонують позбавляти волі

Нардеп від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька внесла в парламент законопроєкт, яким пропонується ввести кримінальну відповідальність за наругу над державною мовою, повідомляє Вести.

Йдеться про проєкт закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту української мови як державної" №5670.

Автор пропонує внести до Кримінального кодексу зміни, якими за публічне знущання з української мови можуть:

оштрафувати на 17000-68000 грн

заарештувати терміном на пів року

посадити в тюрму до 3 років (з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років).

"Мова не йде про приватний спілкуванні між людьми, а стосується нардепів або держслужбовців, серед яких" повага до української мови є обов'язковим ", - йдеться в пояснювальній записці.

Таким чином планується захистити статус державної мови від публічної наруги, і посилити протидію пропаганді проти української мови.

Законопроєкт уже перебуває на розгляді Комітету Ради.