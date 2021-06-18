Суд зобов'язав AstraZeneca терміново доставити 50 млн доз вакцини в ЄС

Суд першої інстанції Брюсселя зобов’язав AstraZeneca прискорити темпи виготовлення вакцин від коронавірусу. До 27 вересня англо-шведська компанія повинна доставити до країн ЄС 50 мільйонів доз препарату, повідомляє РБК-Украина.

Як зазначається на сайті Європейської комісії вищого органу виконавчої влади ЄС, AstraZeneca повинна виконати свої обов’язки відповідно до нижчевказаного графіка:

15 млн доз до 26 липня;

20 млн доз до 23 серпня;

15 млн доз на 27 вересня;

Зокрема, у разі недотримання цих строків, компанії доведеться виплатити штраф у розмірі 10 євро за кожну недоставлену дозу.

Варто зауважити, що рішення суду засноване на тому факті, що AstraZeneca проігнорувала свої договірні зобов’язання з Європейським Союзом.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, зі свого боку, привітала рішення суду.