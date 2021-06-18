Польща звинуватила Росію у кібератаці на політиків

Уряд Польщі отримав докази причетності Росії до масштабної кібератаки минулої п’ятниці на низку міністрів й депутатів, повідомляє УНИАН.

"Інформація, яку я отримав від Агентства внутрішньої безпеки, підтверджує кібератаку з території Російської Федерації. Аналіз даних, наданий нам нашими службами, а також службами дружніх країн й країн-партнерів, на жаль, підтверджує, що польських політиків атакували за межами нашого кордону" , – сказав прем’єр Польщі Матеуш Моравецький.

Він не виключив, що електронні скриньки депутатів й урядовців були атаковані за вказівкою Кремля.

Видання зазначає, що Варшава передала НАТО дані про хакерську атаку та попросила у союзників допомоги у відстеженні зловмисників. Наслідки для Росії за кібернапад обговорять на Форумі ЄС.

Минулого тижня глава Канцелярії прем’єр-міністра Міхал Дворчик поінформував про злам своєї електронної скриньки та електронної скриньки дружини й особистих акаунтів у соціальних мережах.

Невідомі також атакували електронну пошту представника партії «Право і справедливість» Радослава Фогеля.