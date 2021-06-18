В Одесі судитимуть подружжя за невиконання батьківських обов'язків

Ювенальні прокурори Київської окружної прокуратури в Одесі направили в суд обвинувальний акт щодо сімейної пари, яка довела свою 8-місячну доньку до смерті, а дворічного сина до порушень психічного здоров'я, повідомляє Думська.

Як повідомили в прокуратурі, фігуранти злісно не виконували свої батьківські обов'язки. Діти жили в антисанітарії і погано харчувалися.

Крім того, батьки не займалися вихованням дітей, які не звертали увагу на їх стан і вчасно не звернулися за медичною допомогою, коли діти потребували госпіталізації.

Підсудним закидають вчинення злочину, передбаченого ст.166 КК України (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною).