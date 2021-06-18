Євросоюз узгодив секторальні санкції проти Білорусі

Рада Європейського союзу в понеділок, 21 червня, ухвалить політичне рішення щодо секторальних санкцій проти Білорусі, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться у повідомленні кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twitter.

"Є домовленість про секторальні санкції ЄС щодо Білорусі та трьох областей: калій, банківська справа та нафта. Рада ЄС у закордонних справах дасть на це політичне зелене світло у понеділок, рішення буде доопрацьоване в наступні дні" , — написав він.

understand that there is an agreement on the EU sectoral sanctions on #Belarus and the three areas potash, banking & oil with a political green light at the foreign affairs council on Mon. should be finalized in the following days. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 18, 2021

Нагадаємо, на цьому тижні посли країн Євросоюзу ухвалили рішення про запровадження санкцій проти осіб та організацій, причетних до примусової посадки літака Ryanair в Мінську. Очікується, що рішення буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС 21 червня і, відповідно, вступить в силу.