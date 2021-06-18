Главу ООН переобрали на другий термін

Главу ООН переобрали на другий термін

Генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша переобрали на другий термін. Таке рішення прийняла Генасамблея ООН, повідомляє Лента.Ру.

Другий п'ятирічний термін Гутерреша на цій посаді почнеться з 1 січня 2022 року. Він обіймає цю посаду з 2017 року, раніше був верховним комісаром організації у справах біженців. До кар'єри в ООН Гутерреш побудував політичну кар'єру в рідній Португалії.

Він очолював португальську соціалістичну партію, коли та виграла вибори, і з 1995 по 2002 рік був прем'єр-міністром Португалії. У вересні 2020 року Гутерреш запропонував реформу Ради Безпеки ООН, її погоджують з країнами-членами організації. Радбез на початку червня 2021 року підтримав його кандидатуру на переобрання.

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