Главу ООН переобрали на другий термін

Генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша переобрали на другий термін. Таке рішення прийняла Генасамблея ООН, повідомляє Лента.Ру.

Другий п'ятирічний термін Гутерреша на цій посаді почнеться з 1 січня 2022 року. Він обіймає цю посаду з 2017 року, раніше був верховним комісаром організації у справах біженців. До кар'єри в ООН Гутерреш побудував політичну кар'єру в рідній Португалії.

Він очолював португальську соціалістичну партію, коли та виграла вибори, і з 1995 по 2002 рік був прем'єр-міністром Португалії. У вересні 2020 року Гутерреш запропонував реформу Ради Безпеки ООН, її погоджують з країнами-членами організації. Радбез на початку червня 2021 року підтримав його кандидатуру на переобрання.