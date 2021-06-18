В аеропорту "Бориспіль" розпочав роботу окремий коридор контролю для пасажирів із дітьми

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" розпочав роботу окремий пункт контролю авіаційної безпеки, яким можуть скористатися пасажири з дітьми до шести років і пасажири з обмеженими можливостями.

"Літо в розпалі, тому в авіації починається "високий сезон". Кількість пасажирів постійно зростає, і більшість - це родини з дітьми (...) Щоб підвищити комфорт пасажирів і пришвидшити проходження контролю на авіаційну безпеку, ми запустили окремий пункт контролю для пасажирів з дітьми. Також ним можуть скористатися пасажири з інвалідністю", - наводить слова заступника гендиректора аеропорту Георгія Зубка прес-служба підприємства.

Зазначено, що про місце розташування коридору можна дізнатися на інформаційній стійці термінала D.