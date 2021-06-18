Створено навушники, що вимірюють рівень алкоголю

Головна перевага пристрою - неінвазивний, тому розробники вважають, що незабаром він зможе замінити алкотестер, повідомляє Корреспондент.

В Японії інженери створили навушники, які дозволяють встановити рівень алкогольного сп'яніння людини.﻿

Фахівці обладнали пристрій датчиками парів етанолу. Останні реагують на алкоголь, а потім випромінюють світло різної інтенсивності, таким чином показуючи його рівень.

Крім цього, автори пристрою вважають, що так можна буде вимірювати й інші гази, що виділяються через шкіру.

Більш того, дослідники говорять, що пристрій може бути корисним під час діагностики захворювань.

Навушники вже протестували троє чоловіків, які в ході експерименту вживали алкоголь протягом 2,5 години. Рівень етанолу вимірювали в проміжках часу.