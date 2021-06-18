Ляшко стверджує, що в Україні з початку пандемії померли 877 медиків
Від початку пандемії в Україні від коронавірусної хвороби померло 877 медичних працівників, повідомляє Деловая столица.
Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час відкриття пам’ятника медикам, які померли під час пандемії COVID-19, виконуючи професійні обов’язки із посиланням на Укрінформ.
"Більш як півтора року Україна бореться з коронавірусною хворобою. За ці півтора року ми втратили більш як 50 тис. українців. На жаль, серед них і 877 медичних працівників", — сказав очільник МОЗ.
Він зазначив, що держава зробить усе можливе, аби професія медика стала престижною, а лікарні оновилися.
Нагадаємо, всього з початку пандемії в Україні померло 51 952 особи.