Мураєв прокоментував намір Новинського купити його телеканал

Власник телеканалу "НАШ" Євгеній Мураєв заявив, що нардеп Вадим Новинський і справді намагається купити його медіаресурс, але бажання продавати його у Мураєва немає, повідомляє Деловая столица.

Новинський заявляв, що вже рік намагається купити телеканал.

"Якщо процес триває рік, то, значить, процес не дуже простий" , — зазначив власник телеканалу "НАШ".