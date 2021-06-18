Мураєв прокоментував намір Новинського купити його телеканал
Власник телеканалу "НАШ" Євгеній Мураєв заявив, що нардеп Вадим Новинський і справді намагається купити його медіаресурс, але бажання продавати його у Мураєва немає, повідомляє Деловая столица.
Новинський заявляв, що вже рік намагається купити телеканал.
"Якщо процес триває рік, то, значить, процес не дуже простий", — зазначив власник телеканалу "НАШ".
Він стверджує, що з великою повагою ставиться до Вадима Владиславовича, оскільки той дуже багато робить для людей і для церкви. Однак "
я не можу сказати, що я дозрів для подібного рішення". Причина — негативний досвід із продажем попереднього телеканалу (NewsOne).