В Києві помітили легендарний спорткар Lancia

У Києві на автодромі "Чайка" помітили Lancia Delta HF Integrale. Це одна з найкращих ралійних машин ХХ століття, повідомляє Обозреватель.

У столиці України засвітилася версія Evo 1, яка вийшла в 1991 році та вироблялася протягом року. Вона оснащена 2,0-літровим двигуном із турбонаддувом. Фото моделі опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a﻿ в Instagram.

Задня частина Lancia Delta HF Integrale. Джерело: t.o.p.c.a.r.s_u.a

У машини той самий агрегат Lancia 16v, що був у попередньої моделі Delta HF integrale 16v. Але його модифікували і він почав видавати 207 кінських сил та 300 Нм крутного моменту.

Завдяки йому автомобіль може розганятися до 100 км/год за 6,1 секунди, а до 200 км/год – за 41,2 секунди. Максимальна швидкість – 220 км/год. Окрім того, Lancia Delta HF Integrale має повний привод та 5-ступеневу механічну коробку передач.

Також ця модель відрізнялася від попередніх переробленою та зміцненою підвіскою та оновленою гальмівною системою. Також їй розширили передні та задні колії та встановили нові легкосплавні колісні диски.