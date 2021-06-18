Данилов оголосив про нові санкції РНБО (Оновлено)

Сьогодні відбулося чергове засідання РНБО. Як і в попередню п'ятницю, влада ввела чергові санкції. Наприклад, на під час минулої зустрічі на Банковій прийняли рішення про виселення з держдач двох десятків сімей, повідомляє Страна.ua.

18 червня, крім нових обмежувальних заходів, розглядалася Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України. Було заслухано доповідь голови Служби геології і надр "Про стан справ у сфері надрокористування".

Ще два пункти порядку - "таємно" і "різне" - анонсувалися один словом без подробиць.

Доповів про підсумки сьогоднішнього РНБО секретар Олексій Данилов.

Брифінг Данилова за підсумками РНБО 18 червня 2021