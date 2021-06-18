Путін ветував законопроект про довічну відповідальності головних редакторів

Володимир Путін вперше за довгий час наклав вето на законопроект, схвалений російським парламентом. Президент РФ відхилив закон, що вводить персональну відповідальність головних редакторів за цитування відомостей, опублікованих їх виданнями, повідомляє Голос Америки.

Закон в прийнятому парламентом вигляді фактично не має терміну дії. Головні редактори видань можуть, відповідно до нього, отримати штраф або стягнення компенсації за опубліковану їх виданнями інформацію, навіть якщо давно змінили роботу.

Той же законопроект покладає на видання повну відповідальність за цитування повідомлень інших ЗМІ, якщо не можна знайти і покарати головного редактора процитованого видання. За діючими законами, відповідальність на цитати з інших видань можна пред'явити тільки до першоджерела.

Законопроект був прийнятий нижньою палатою парламенту ще в травні, а на початку червня було схвалено Радою Федерації. Путін відхилив його 15 червня, випливає з картки законопроекту на сайті Думи. Парламент вже не зможе розглянути його заново в діючому складі, 17 червня він провів останнє засідання в сьомому скликанні.

Путін майже не користується своїм правом вето. У попередній раз він відхиляв закон в грудні 2016 року.