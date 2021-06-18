Кравчук захотів "корінних змін" до Мінських угод
Без внесення до Мінських угод якихось корінних змін прогресу щодо врегулювання на Донбасі не буде, повідомляє Деловая столица.
Про це заявив перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Леонід Кравчук в ефірі "Україна 24".
"Не внісши в Мінські домовленості якісь корінні зміни, я підкреслюю, корінні, ми руху вперед не зробимо. Тому поки там йде війна, поки там стріляють і вбивають, поки не створені передумови, щоб вирішувати будь-які питання: то вибори, то організація влади ... таке просто неможливо", — заявив він.
Кравчук додав, що якщо президент РФ Володимир Путін буде прибирати з "Мінська" тільки те, що йому захочеться, то руху за угодами також не буде.
"Якщо Путін буде діяти за принципом: вилучаємо з Мінських домовленостей тільки те, що відповідає інтересам Росії, то руху вперед не буде. Не треба вибірково підходити до Мінських угод", — підкреслив він.
Глава української делегації в ТКГ також сказав, що приймалися недосконалі документи, але зараз треба подивитися їх і визначити, що може бути виконано, а що — ні.
"Україна не заперечує (виконання мінських угод — ред.), Україна підтримує саме такий підхід", — додав Кравчук.