САП і ВККСУ. Два шпагати Зеленського перед Вільнюсом

Зараз в оточенні президента, та й в голові його самого, йде боротьба між двома варіантами: прогнутися перед Заходом або безповоротно розсваритися. Рішення ми дізнаємося до 2 липня, пише Юрий Вишневский, Деловая столица.

У найближчі два тижні має вирішитися доля двох найгостріших проблем у відносинах між Володимиром Зеленським та західними партнерами України. Мова про судову та антикорупційну реформи. Дедлайн пов'язаний з термінами проведення четвертої Ukraine Reform Conference (Конференції по українським реформам): вона повинна пройти в Вільнюсі 7-8 липня. У ній повинні бути представлені всі країни G7, а також всі члени НАТО, ЄС і ОЕСР (Організації економічного співробітництва і розвитку).

Звичайно ж, туди має приїхати і Зеленський. Він був присутній і на попередній такій конференції, яка пройшла в Торонто (Канада) 2-4 липня 2019 р. Три місяці тому заступник керівника ОП Ігор Жовква підтвердив:

"Глава держави з задоволенням приїде в Литву, щоб обговорити прогрес в українських реформах і підтримку України з боку європейських партнерів». Він підкреслив, що недавно президент Європейської ради Шарль Мішель відзначив зусилля Зеленського в судовій та інших реформах. «Ми розраховуємо на справедливу оцінку процесу. І ми розраховуємо на допомогу Україні продовжити цей шлях реформ" , — заявив Жовква.

Однак зараз у Зеленського фактично немає досягнень, з якими він міг би летіти на цю конференцію. Навпаки, на думку західних партнерів, він особисто заблокував як судову, так і антикорупційну реформи. І як раз протягом двох найближчих тижнів, до початку конференції, має з'ясуватися, який варіант відносин із Заходом обрав Зеленський.

Конфлікт навколо закону про ВККСУ

У судовій реформі ключове питання — про роль міжнародних експертів в конкурсі на посади членів нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. ВККСУ — це орган, який буде відбирати суддів для всієї судової системи. Саме тому західним партнерам вкрай важливо забезпечити незалежність ВККСУ від Банкової. А у Банкової протилежний інтерес: щоб конкурс пройшов під її контролем.

18 червня почалося друге читання законопроекту №3711-д «Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи ВККСУ». Це — доопрацьований профільним комітетом варіант законопроекту №3711, який був внесений Зеленським рік тому, 22 червня 2020 р. Обидва проекти, №3711 і №3711-д, викликали категоричну незгоду Венеціанської комісії та західних посольств.

Ситуація дуже серйозна. Прийняття проекту №3711-д в тому вигляді, в якому він винесений на друге читання, буде означати, що Зеленський відмовляється виконувати свої зобов'язання. В очах західних партнерів це буде виглядати як визнання ним своєї нездатності. І ось зараз вийшло, що Банкова посадила себе на шпагат: вона не хоче поступатися Заходу, а й остаточно сваритися з ним теж боїться.

А сварка буде остаточною. Якщо ВККСУ буде обрано на конкурсі, який в очах західних партнерів буде нечесним, то це кине тінь недовіри не тільки на саму ВККСУ, а й на всі її рішення, а також на всіх тих суддів, яких вона відбере, словом, на всю судову реформу, що проводиться під особистим патронатом Зеленського.

Як тільки члени ВККСУ будуть призначені і приступлять до виконання своїх обов'язків, переграти назад нічого не можна буде. Тому на Банковій розуміють, що проект №3711-д фактично може стати точкою неповернення як для судової реформи, так і для подальшої політичної долі Зеленського.

18 червня шпагат Банковій проявився в тому, що о 12:30, через 10 хвилин після початку розгляду проекту №3711-д у другому читанні (депутати встигли відхилити шість поправок), цей процес був перерваний. Депутати швиденько перейшли до завершального пункту порядку денного (про депутатські запити) і о 13:00 достроково розбіглися. Розгляд правок буде продовжено на наступному пленарному засіданні, яке заплановане на вівторок, 29 червня.

Тепер можна очікувати, що остаточне голосування по проекту має відбутися не пізніше п'ятниці, 2 липня. До цього часу боротьба думок в оточенні президента і в голові самого Зеленського повинна завершитися якимось результатом. Залишати реформу в підвішеному стані вже буде зовсім безглуздо. Летіти на конференцію до Вільнюса без закону про ВККСУ — це те ж саме, що летіти з поганим законом. В обох випадках краще взагалі не летіти, бо за такі реформи грошей ніхто не дасть.

Має сенс летіти тільки з хорошим законом, який буде схвалений Заходом. І західні партнери, потрібно сказати, зараз активно спокушають Зеленського тим, скільки похвал він почує. А йому ж і справді дуже хочеться, щоб його голосно хвалили за реформи. Але і отримати контроль над новою ВККСУ теж дуже хочеться. І яке з двох бажань переможе, поки не очевидно.

Дві ключові поправки

Інтрига ще й в тому, що все може вирішитися в самий останній момент, буквально за кілька хвилин до того, як проект №3711-д буде винесено на остаточне голосування в другому читанні і в цілому. З точки зору західних партнерів перетворити поганий законопроект в хороший дуже легко — достатньо внести в нього дві поправки: №451 і 453.

Ключові розбіжності стосуються процедури відбору кандидатів на посаду члена ВККСУ. У проекті №3711-д ця процедура складається з двох етапів.

Перший етап — це прийняття рішень конкурсною комісією. У проекті №3711-д записано, що перший склад цієї комісії формується з шести чоловік: троє з числа суддів або суддів у відставці, запропонованих Радою суддів України, і три особи, запропонованих міжнародними організаціями. Зрозуміло, що типовою буде ситуація, коли троє «суддівських» членів комісії будуть мати одну думку про який-небудь кандидата, а троє «міжнародних» — протилежну.

У проекті №3711-д йдеться, що за рішення комісії повинні проголосувати не менше двох «суддівських» членів і не менше двох «міжнародних». На практиці це означатиме, що «суддівська» частина комісії зможе зарубати будь-якого кандидата, якого схвалить «міжнародна частина». Поправка №453 пропонує, щоб в разі однакової кількості голосів "за" і "проти" перевага віддавався голосам «міжнародних» членів.

Крім того, в проекті №3711-д є ще й другий етап відбору — Вища рада правосуддя розглядає список кандидатів, відібраний конкурсною комісією, і вибирає з нього тих, хто йому подобається. Поправка №451 пропонує, щоб конкурсна комісія відібрала рівно стільки кандидатів, скільки є вакансій (всього планується обрати 16 членів ВККСУ). І тоді Вищій раді правосуддя залишиться всіх їх призначити членами ВККСУ, нікого не викреслюючи.

Звичайно, внесення цих двох поправок радикально змінює ситуацію. Фактично три міжнародних експерта (тобто США і ЄС) зможуть сформувати склад ВККСУ, яка потім буде відбирати суддів — а зараз в судах є дві тисячі вакансій. Так що занепокоєння Зеленського цілком зрозуміло.

Конфлікт навколо конкурсу в САП

Ще один шпагат у Банкової — з питання про антикорупційну реформу. Якраз зараз проходить конкурс на посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його заступника. З конкурсу вже вилетів впливовий «слуга народу» Андрій Костін, ставку на якого робили в Офісі президента. І відразу після цього конкурс був заблокований. Залишилося провести співбесіди з 17 кандидатами, проте та частина конкурсної комісії, яка лояльна до Банкової, просто перестала брати участь в її роботі. Згідно заздалегідь затвердженим графіком, співбесіди з цими 17 кандидатами повинні були пройти 7-10 червня, але цього досі не сталося.

І тут теж Банкова боїться вибрати рішення: чи то змиритися з тим, що на чолі САП виявиться хтось незалежний від Зеленського, то чи скасувати цей конкурс — і тим самим посваритися із Заходом. Який конкретний механізм скасування конкурсу буде використаний, це для західних партнерів не має зовсім ніякого значення. Тут ситуація така ж, як з ВККСУ: якщо буде призначений новий конкурс, який обере лояльного до Банкової керівника САП, то цю ситуацію вже не можна буде відіграти назад.

Поки що Банкова не зважилася на радикальний крок. 17 червня конкурсна комісія таки зібралася вперше після майже двотижневої перерви. Вона затвердила оновлений графік співбесід на тему доброчесності для 17 кандидатів, які ще не пройшли цей етап відбору. Співбесіди будуть проходити 23, 24, 25, 29, 30 червня та 2 липня.

Тобто знову, як і в випадку з законом ВККСУ, ми бачимо, що Банкова відклала ухвалення рішення на кінець червня — початок липня. Анонсоване відновлення конкурсу ще не означає, що він благополучно завершиться. Він може бути знову заблокований за колишньою схемою: члени комісії, лояльні до Банкової, просто перестануть приходити на засідання.

Цілком ймовірно, що Зеленський буде приймати остаточне рішення по обом цим ситуацій (ВККСУ і САП) одночасно. А поки що нас чекають два тижні виснажливої внутрішньої боротьби на Банковій.