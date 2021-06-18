Опубліковано указ Зеленського про підвищення зарплат лікарів до 20 тисяч

Опубліковано указ президента України Володимира Зеленського про встановлення орієнтиру мінімального рівня оплати праці не менш ніж 13,5 тисяч гривень для середнього медичного персоналу і не менш ніж 20 тисяч гривень для лікарів, повідомляє Деловая столица.

Текст указу розміщено на сайті президента.

Указ підписано з метою подальшого розвитку системи охорони здоров’я, підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та впровадження реальних інструментів щодо покращення управлінської діяльності у таких закладах, створення умов для ефективного використання фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів, розвитку медичного самоврядування, посилення ролі професійних спілок у питаннях захисту трудових прав медичних працівників.

Кабінету Міністрів України доручено опрацювати під час підготовки проекту закону про державний бюджет України на 2022 рік питання щодо:

підвищення заробітних плат у сфері охорони здоров’я для лікарів до розміру не менше ніж 20 тис. грн на місяць, для середнього медичного персоналу — не менше ніж 13,5 тис. гн на місяць та врахування зазначених розмірів під час розрахунку тарифів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2022 рік, укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, колективних договорів та угод у сфері охорони здоров’я, фінансування утримання закладів охорони здоров’я;

забезпечення реконструкції та оснащення сучасним діагностичним обладнанням закладів охорони здоров’я, віднесених до переліку опорних, та інших закладів охорони здоров’я відповідно до затверджених планів розвитку спроможної мережі госпітальних округів.

Також уряд має розробити механізми для забезпечення можливості ефективного застосування державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я.

Крім того, Кабміну доручено розробити з урахуванням кращих міжнародних практик та затвердити у тримісячний строк концепцію розвитку медичного самоврядування як ефективної системи здійснення професійної діяльності, захисту прав та інтересів медичних працівників.

Уряд має опрацювати питання щодо удосконалення підходів з визначення умов оплати праці медичних працівників, зокрема щодо забезпечення розрахунку справедливого співвідношення між заробітними платами медичного персоналу та керівного складу закладів охорони здоров’я.

Крім, того президент доручив уряду вжити заходів щодо недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати медичним працівникам, у тому числі у закладах охорони здоров’я, які уклали договір про медичне обслуговування населення.

Кабінет міністрів зобовʼязаний розробити механізми посилення контролю та відповідальності за дотримання прав та гарантій медичних працівників, нормативів їх навантаження, забезпечення належних і безпечних умов праці.

Також уряд повинен ужити заходів щодо забезпечення єдиних підходів до надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги через систему державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення; ужити заходів щодо вдосконалення колективно-договірного регулювання трудових відносин і соціально-економічних інтересів медичних працівників в умовах упровадження ефективних форм господарювання у сфері охорони здоров’я на всіх рівнях соціального діалогу з метою визначення гарантій для медичних працівників, зокрема стосовно оплати праці, режиму роботи, часу відпочинку, безпечних умов праці, соціального захисту.

Обласним, Київській міській державним адміністраціям доручено вжити в установленому порядку заходів щодо:

сприяння укладенню та виконанню колективних договорів та територіальних угод у сфері охорони здоров’я, узгодженню взаємних зобов’язань сторін колективних договорів, угод щодо регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, зокрема права на належну оплату праці;

забезпечення цифровізації процесів повідомної реєстрації колективних договорів, їх обліку та аналізу;

затвердження плану розвитку спроможної мережі госпітальних округів;

сприяння розвитку профспілкового представництва інтересів та прав працівників у кожному закладі охорони здоров’я.

Органам місцевого самоврядування рекомендовано для забезпечення функціонування комунальних закладів охорони здоров’я:

розробити критерії матеріального стимулювання керівників комунальних закладів охорони здоров’я залежно від результатів діяльності закладу;

вжити заходів для утворення спостережних/опікунських рад у закладах охорони здоров’я із залученням до їх складу депутатів місцевих рад, представників громадськості з метою забезпечення ефективного самоврядування та прозорого управління діяльністю таких закладів;

забезпечити укладення та виконання колективних договорів у комунальних закладах охорони здоров’я з метою визначення гарантій для медичних працівників, зокрема стосовно оплати праці з урахуванням результатів роботи працівників, режиму роботи, часу відпочинку, безпечних умов праці, соціального захисту;

вжити заходів щодо недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати медичним працівникам комунальних закладів охорони здоров’я, у тому числі тих, які уклали договори про медичне обслуговування населення.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.