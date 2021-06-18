У Китаї захотіли повністю зняти обмеження народжуваності

У Пекіні планують повністю зняти обмеження народжуваності для населення до 2025 року. Серед причин для зміни політичного курсу - уповільнення темпів економічного розвитку в країні і спотворення складу населення, повідомляє Лента.Ру.

На сьогоднішній день найнижчий рівень народжуваності реєструють в провінційних регіонах Китаю, тому нововведення в першу чергу торкнуться жителів сільської місцевості.

У травні китайський лідер Сі Цзіньпін заявив високопоставленим партійним чиновникам, що старіння населення Китаю загрожує національній безпеці, передає The Wall Street Journal. Він постановив вжити негайних заходів для вирішення цієї проблеми.

31 травня стало відомо, що влада Китаю дозволила місцевим сім'ям мати трьох дітей. Поки невідомо, коли рішення набуде чинності.

Зараз в Китаї живе майже 1,4 мільярда чоловік. З 1979 по 2015 рік Пекін проводив демографічну політику «одна сім'я - одна дитина». У 2016 році жителям країни дозволили заводити не більше двох дітей. Влада вже замислювалися, що політику народжуваності потрібно переглянути, так як на початку 2020 го в Китаї рекордно впала народжуваність. Скоротилася і чисельність працездатного населення, до якого відносять людей від 16 до 59 років: за рік їх стало менше на 890 тисяч чоловік. У той же час населення країни швидко старіє.