У Польщі начальник поїзда забув машиніста в туалеті і поїхав без него

Коли машиніст вийшов до туалету на залізничному вокзалі в Жепіні (Польща), начальник поїзда завів поїзд і поїхав у напрямку Свебодзіна, повідомляє inPoland.

Він думав, що машиніст поїзда невдовзі прийде за своє місце, але виявилось, що чоловік вирішив скористатися з вбиральні не у вагоні поїзда, а в будівлі вокзалу. Інцидент стався у вівторок, 15 червня.

Таким чином пасажирський поїзд відправився зі станції в Жепіні (Любуське воєводство) без машиніста. Потяг зупинили на наступній станції — Бочові. Як виявилось, обидва чоловіків були тверезими.

Керівнику, який самовільно запустив склад, за такий необдуманий вчинок тепер загрожує 5 тисяч злотих штрафу