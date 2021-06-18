Фукс має намір оскаржити в суді запроваджені стосовно нього санкції

Український бізнесмен Павло Фукс має намір оскаржити в суді рішення про накладення на нього персональних санкцій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я боротимуся за своє ім'я і подам до суду на це рішення", - сказав він у п'ятницю ввечері в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

"Я - громадянин України, який сплачує податки, за рахунок яких фінансується, зокрема, армія", - сказав він, додавши, що "непричетний до тих компаній, про які говорив Данілов (секретар РНБО Олексій Данілов - ІФ) ".

Фукс пов'язав це рішення з колишньою приналежністю Олексія Данілова до партії "Яблуко".

"Лідер цієї партії - Бродський (український бізнесмен Михайло Бродський - ІФ). Це помста Данілова мені особисто", - заявив він.

Між Фуксом і Бродським кілька років триває бізнес-конфлікт.

За його словами, він не має наміру покидати Україну.

"Це моя країна, я родом звідси і тут житиму", - сказав він.

За словами секретаря РНБО, санкції проти Фукса застосовані у зв'язку з діяльністю компанії "Голден деррік".