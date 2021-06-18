Компанія Пінчука добровільно повернула дві вуглеводневі ліцензії

Компанії "Гео Альянс Таранушинське" (Харківська обл.) і "Гео Альянс Південно-Орільське" (Дніпропетровська обл.) добровільно повернули державі дві ліцензії на видобуток природного газу та сирої нафти, які не використовувалися 15-16 років, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Уперше в історії незалежності України сталася подія, яка, ми сподіваємося, буде набувати прецедентного характеру, коли, розуміючи всю важливість реалізації політичної лінії президента Зеленського щодо наведення порядку у сфері надрокористування і проявляючи соціальну відповідальність, державі добровільно було повернено дві ліцензії на видобуток природного газу та сирої нафти", - сказав Данілов.

Він уточнив, що ці компанії пов'язані з "одним шанованим бізнесменом з Дніпра", проте не назвав його.

Як повідомлялося, до групи "Гео Альянс" входять 19 юридичних осіб, найбільшими з яких є ПрАТ "Природні ресурси" і ТОВ "Східний геологічний союз". "Гео Альянс" перебуває під мандатом міжнародної інвестиційно-консалтингової групи EastOne, що об'єднує активи Віктора Пінчука. У 2012 році EastOne оголосив про стратегічне партнерство між "Гео Альянс" і компанією Arawak Energy Ukraine BV, що входить до групи компаній Vitol, - одного з найбільших операторів світового ринку енергоресурсів.

Секретар РНБО зазначив, що це перші успішні результати щодо реалізації указу президента стосовно аудиту ліцензій на надрокористування, але "не за лінією відомства Опімаха (Роман Опімах, голова Держгеонадр - ІФ), а зі сторони представників великого бізнесу, яких ми поки що не називаємо олігархами".

При цьому він закликав великий бізнес наслідувати цей приклад.

"І хоча засновники цих компаній знаходяться на всім нам відомих островах, держава вітає такі ініціативи українських кіпріотів і закликає інших представників великого бізнесу наслідувати цей приклад і бути відповідальними надрокористувачами", - зазначив секретар РНБО.

Група компаній "Гео Альянс" у 2020 році трохи скоротила рівень видобутку: природного газу - до 203 млн куб. м із 210 млн куб. м роком раніше, нафти і газового конденсату - до 32 тис. тонн із 39 тис. тонн, а виробництво скрапленого газу знизилося до 19 тис. тонн із 19,6 тис. у 2019 році.

Гендиректор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв'ю "Економічній правді" нещодавно повідомив, що активи групи "Гео Альянс" є для ДТЕК "потенційною зоною нашого інтересу". Водночас він не прокоментував деталей переговорів.