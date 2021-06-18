РНБО ввів санкції проти двох двох росіян і 12 "авторитетів"

Рада національної безпеки і оборони України на засіданні 18 червня ввів санкції проти генерального директора держкорпорації "Ростех", голови ради директорів корпорації "ВСМПО-АВІСМА" Сергія Чемезова і заступника голови ради директорів корпорації "ВСМПО-АВІСМА" Михайла Шелкова, заявив президент України Володимир Зеленський .

"За пропозицією Служби безпеки України прийнято рішення про застосування санкцій щодо Фірташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С.В., Шелкова М. Е.", - написав Зеленський на телеграм-каналі в п'ятницю.

Крім того Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про включення до списку санкцій так званих "злодіїв в законі" і "кримінальних авторитетів" ще 12 осіб, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Прийнято рішення про введення санкцій ще проти 12 осіб, які перебувають в статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу", - написав Зеленський на телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомлялося, 14 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що РНБО запроваджує персональні санкції проти 557 "злодіїв в законі" і 111 т.зв. "Кримінальних авторитетів", при цьому зазначивши, що більшість з 557 знаходяться не в Україні. При цьому, за словами президента, "число тих, хто знаходиться в Україні на свободу, зменшилася вдвічі - з 34 до 17 осіб".

21 травня глава держави підписав відповідний указ.

18 червня на засіданні РНБО було прийнято рішення провести додаткову перевірку 3 осіб, проти яких були введені санкції, в зв'язку з численними зверненнями про некоректність їх включення до списку санкцій.