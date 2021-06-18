Данілов про затоплений Крим: "Вони просили багато води"
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов на брифінгу після засідання органу розповів, що РНБО займеться проблемою зміни клімату. У цьому контексті він пожартував з приводу злив і масштабних паводків у включеному Криму, повідомляє Страна.ua.
"Кримський півострів дуже багато часу просив води - і там стільки сьогодні води, вони навіть не знають, що з нею робити. І вчора в українській Керчі, і сьогодні в українській Ялті, на жаль, сталася така ситуація. Господь Бог занадто багато їм дав води відразу", - сказав секретар Ради нацбезпеки.
Він також повідомив, що РНБО займається розробкою заходів, покликаних стримати зміни клімату в Україні.
"Найцікавіше питання, чи може РНБО впливати на погоду. На жаль, не може. Нам дуже хотілося б впливати на все, але у нас є свої повноваження і ми обмежені законом і Конституцією України. На погоду і на клімат ми впливати не можемо. Володимир Олександрович (Зеленський - Ред.) запропонував, щоб за три роки в Україні з'явився мільярд нових рослин, щоб ми збільшували свої ліси. Це запорука того, щоб ми найближчим часом не опинимося в тій ситуації, в якій опиняються дуже багато країн. І посуха, яка насувається на весь світ, - дуже великий виклик для нашої країни. ми розробляємо кроки, які ми запропонуємо на засіданні РНБО, щоб це принаймні відстрочити в нашій державі", - сказав Данілов.