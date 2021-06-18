Данілов про затоплений Крим: "Вони просили багато води"

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов на брифінгу після засідання органу розповів, що РНБО займеться проблемою зміни клімату. У цьому контексті він пожартував з приводу злив і масштабних паводків у включеному Криму, повідомляє Страна.ua.

"Кримський півострів дуже багато часу просив води - і там стільки сьогодні води, вони навіть не знають, що з нею робити. І вчора в українській Керчі, і сьогодні в українській Ялті, на жаль, сталася така ситуація. Господь Бог занадто багато їм дав води відразу" , - сказав секретар Ради нацбезпеки.

Він також повідомив, що РНБО займається розробкою заходів, покликаних стримати зміни клімату в Україні.