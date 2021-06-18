РНБО вирішила продовжити запроваджені у 2018 році санкції

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив про продовження персональних санкцій стосовно фізичних і юридичних осіб, які були ухвалені рішенням РНБО від 21 червня 2018 року та введені в дію указом президента України №176, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Враховуючи, що термін дії зазначених санкційних обмежень збігає 21 червня цього року, за пропозицією Кабінету Міністрів, Національного банку та Служби безпеки ухвалено рішення продовжити обмежувальні заходи стосовно цих фізичних і юридичних осіб", - сказав він під час брифінгу за підсумками засідання РНБО в п'ятницю.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко указом №126 від 14 травня 2018 року ввів санкції стосовно 1748 фізичних і 756 юридичних осіб. Повторно їх було запроваджено з невеликим розширенням указом від 21 червня 2018 року №176: кількість фізичних осіб збільшилася до 1759, а юросіб - до 786. Згодом у 2019-2020 рр. двома указами зі списків було виключено п’ятьох осіб і 18 компаній.

У цих списках, зокрема, російські медіа, банки та авіакомпанії, підприємства ВПК і кримські підприємства, а також IT-компанії.

Стосовно частини з них РНБО продовжила санкції ще в травні цього року, додавши до переліку фізичних осіб кримінальних авторитетів і злодіїв у законі.