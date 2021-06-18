Стали відомі останні подробиці про будівництво метро на Виноградар у Києві (ВІДЕО)

У Києві триває будівництво двох станцій метрополітену, які продовжать Сирецько-Печерську лінію столичної підземки. В АТ "Київметробуд" запевняють, що станція метро "Мостицька" буде здана до кінця цього року, повідомляє Деловая столица.

Останнім часом в інтернеті поширювалися чутки щодо проблем із спорудженням гілки метро від станції Сирець на столичний масив Виноградар. Але метробудівці повідомили, що продовження лінії насправді будується згідно планових термінів.

Метробудівці підкреслили, що прокладання тунелю триває за планом-графіком. Будівельники впевнені, що завершать станцію "Мостицька" вже до кінця цього року. Як завершується прокладання тунелю вони показали в ексклюзивному відео.