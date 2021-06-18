У Чорноморську чоловік з тесаком в руках влаштував "полювання" на перехожих

У Чорноморську, що в Одеській області, неадекватний чоловік з тесаком в руках кидався на перехожих, повідомляє Телеграф.

Чоловік був обеззброєний і затриманий правоохоронцями. На щастя ніхто під час інциденту не постраждав.

Згідно із заявою прес-секретаря місцевої поліції Олени Будник затриманий психічно хворий і його доставили в лікарню.

А за даними глави "Муніципальної варти" Петра Канарьяна, цей же чоловік 24 травня увірвався в універмаг "Центральний", де влаштував погром і облив прилавок одного з магазинів горючою рідиною в спробі його підпалити.