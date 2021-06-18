У Нігерії бойовики напали на школу і викрали 80 учнів

У селищі Бірнін-Яур нігерійського штату Кеббі бойовики викрали понад 80 учнів школи (в основному дівчаток) і п'ятьох вчителів, повідомляє Страна.ua.

Під час нападу на навчальний заклад злочинці вбили поліцейського і школяра.

"Вони вбили одного з поліцейських, прорвалися через ворота і пішли прямо в класи", - розповів очевидець драми, викладач школи Усман Алію.

Місцевий житель, який прийшов в школу незабаром після припинення стрільби, сказав, що бачив суєту і батьків, які шукали своїх дітей.

"Коли я добрався туди, побачив, як учні та вчителі плакали", - сказав він.

Поліція припускає, що школярів викрали з метою викупу.

Правоохоронці зараз ведуть підрахунок зниклих дітей і побоюються, що число викрадених може бути значно більше встановленого раніше. Також силовики проводять обшуки в лісі і прилеглих територіях.

Це не перший подібний випадок в Нігерії. В кінці травня бойовики увірвалися в ісламську школу в нігерійському місті Тегина і викрали щонайменше 200 учнів.