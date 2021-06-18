Данілов виступив за перегляд "Мінська" через видачу російських паспортів

Данілов виступив за перегляд "Мінська" через видачу російських паспортів

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявив про необхідність перегляду мінських домовленостей щодо урегулювання конфлікту на Донбасі через паспортизацію в ОРДЛО, повідомляє Деловая столица.

Секретар РНБО зазначив, що Росія відмовляється виконувати свою частину домовленостей щодо Донбасу, ба більше не визнає себе стороною конфлікту.

"Більш того, у питанні виконання мінських угод є розуміння, що в тому вигляді в якому вони є, вони не можуть бути виконані, бо сталося багато речей… Це (видача паспортів в ОРДЛО, — "ДС") дуже фундаментальна річ саме у зміні умов, які сьогодні відбуваються. Це привід для того, щоб починати переговори, що з цим робити", — сказав він.

Данілов додав, що він не бачить можливості проведення виборів в ОРДЛО, оскільки там дуже велика частина населення вже має паспорти РФ.

Нагадаємо, заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко заявив, що видачею російських паспортів українським громадянам на окупованих територіях Донецької та Луганської областей Росія демонструє, що не має наміру завершувати конфлікт.

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