COVID-19 може переходити в хронічну форму

Коронавірус у пацієнта може викликати ускладнення і перейти в хронічну форму, повідомляє РБК-Украина.

У таких випадках люди після перенесеного COVID-19 залишаються киснезалежними, пояснила експерт департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА з пульмонології Надія Рудницька.

Про це 18 червня передали в прес-службі Львівської облдержадміністрації.

За її словами, мова йде про так званий лонгковід. Таке явище було зафіксовано зарубіжними медиками.

У таких випадках COVID-19 сильно вражає легені людини, і від наслідків вже не позбутися.

"Частина пацієнтів, які перехворіли на коронавірус, залишаються киснезалежними, у них спостерігають пневмофіброзні зміни в легеневій тканині" , - описала вона ситуації з лонгковідом.

Лікар-пульмонолог додала, що такі пацієнти потребують подальшої реабілітації та обстеження.

Експерт департаменту охорони здоров'я ще раз звернула увагу на важливість дотримуватися необхідних правил карантину, і назвала вакцинацію від коронавірусу надійним способом захиститися від важких наслідків у разі зараження.