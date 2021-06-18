Під Києвом роботодавець до смерті забив підлеглого

46-річного жителя Фастівщини оголосили у міжнародний розшук за підозрою у вчиненні вбивства. За даними слідства, зловмисник на смерть забив 62-річного різноробочого, повідомляє 24 Канал.

Вбивство сталося у дачному будинку / Фото поліції Київщини

За даними слідства, зловмисник накинувся на різноробочого, з яким у нього виник конфлікт. Внаслідок бійки потерпілий загинув, а його роботодавець втік.

Тіло чоловіка знайшов колега померлого, який і повідомив про інцидент правоохоронців.

Що відомо про вбивство на Фастівщині