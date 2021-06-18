У мережі поскаржилися на схеми Meest з митом: компанію знайшли в Криму

Українська компанія Meest почала додавати до вартості доставлених товарів сплату мита, однак деяким клієнтам нібито відмовляється надавати документи за процедурою митного кодексу. Зворотній зв'язок із фірмою не працює, оскільки перевантажений. Крім того, компанії під назвою Meest знайшли в окупованому Криму, повідомляє Обозреватель.

На ситуацію в Facebook поскаржився Петро Терентьєв. У п'ятницю, 19 червня, він розповів про свою проблему в соцмережі, а також опублікував ще один пост про Meest: нібито в захопленому Росією українському Криму працюють компанії, що надають послуги доставки, з такими ж назвами.

Зазначимо, що на офіційному сайті фірми відділення в Криму не вказані.

Карта відділень. Джерело: ua.meest.com

Терентьєв ж знайшов у мережі дані, що на півострові Meest працює в Сімферополі та Керчі.

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Що стосується розмитнення товарів, то частину партій Meest, як стверджує Терентьєв, почали зупиняти на кордоні після кадрових перестановок на львівській митні.

"Зайшов син радника [Дмитра] Разумкова, типова фігура, з неможливістю пояснити стан декларації, це інша історія... Новий митник гальмує всі вантажі і починає розпаковку, де змушує все розмитнювати.

Що робить Meest, експерт із сірого імпорту, – сідає на д*пу і біжить домовлятися", – сказано в повідомленні.

"Але в цій партії вони гальмують мої кросівки, які не мають чеків і фактів покупки, їм надається чек, вони нараховують мені сплату мита. На прохання діяти згідно із законодавтвом України та надати документи за процедурою митного кодексу теж відмовляються" , – продовжив Терентьєв.

За його словами, на гарячій лінії компанії вирішити проблему не допомогли: "Панна каже, що й ну що, що вона порушує законодавство України – вона заплатить штраф".

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