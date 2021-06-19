Справжня літня спека лише підбирається до України. Особливо болісними стають поїздки в громадському транспорті, про прохолоду в якому ми можемо тільки мріяти. І поки українцям без особистого авто недоступно елементарне комфортне пересування містом, в інших країнах зробили так: обладнали кондиціонерами навіть зупинки, повідомляє Обозреватель.

Похвалитися створенням таких комфортних умов можуть Ізраїль, ОАЕ, Туркменістан, Південна Корея, Індія та Китай. Сайт вирішив показати, як вирішують проблему очікування транспорту в спеку за кордоном.

Ізраїль

Ще в 2020 році в курортному місті Ейлат з'явилися зупинки, обладнані кондиціонерами. Вони являють собою "акваріум": приміщення з повністю прозорими стінами. Всередині станцій є лавки, на яких можна розташуватися в очікуванні транспорту. Крім того, зупинки оснащені ультрафіолетовими лампами для дезінфекції.

ОАЕ

Ще в 2011 році зупинки з кондиціонерами почали масово з'являтися в ОАЕ. Це повністю закриті споруди з частково прозорими стінами. Розташовані такі футуристичні будівлі в основному біля метро. Тут завжди підтримується температура в +18 градусів.

Зупинка в Дубаї

Туркменістан

У місті Ашхабад зупинки виглядають як окремі будівлі з кімнатою з кондиціонером. Тут завжди прохолодно, можна присісти на лавку і відслідковувати прибуття транспорту на електронному табло. Забезпечені зупинки і відеокамерами. Цікаво, що всі споруди мають абсолютно різний дизайн.

Зупинка в Ашхабаді. Джерело: artuom.livejournal.com

Індія

Перша автобусна зупинка з кондиціонером з'явилася в Делі ще в 2017 році. Виглядає вона зовсім не так, як в інших країнах. По суті, це цілком звичайна зупинка, проте закрита пластиковими шторами попереду, що дозволяє зберегти прохолоду всередині.

Як виглядають надсучасні зупинки по всьому світу, що захищають від літнього пекла. Фото. Джерело: Фейсбук Fuzail Ahmad

Як виглядають надсучасні зупинки по всьому світу, що захищають від літнього пекла. Фото. Джерело: Фейсбук Fuzail Ahmad

Китай

Першу прозору зупинку в Пекіні встановили в 2015 році. Вона повністю прозора, невеликого розміру і в ній немає лавок для того, щоб зручніше розташуватися.

Зупинка в Пекіні. Джерело: Chinanews.com

Південна Корея

У Сеулі в 2020 році також з'явилися "розумні" зупинки з кондиціонерами. Тут можна комфортно провести час в очікуванні транспорту. Зовнішня сторона будівлі – прозора, а всередині є стільці, столик, а також розетки і роз'єми для підзарядки гаджетів.