Як виглядають надсучасні зупинки по всьому світу
Справжня літня спека лише підбирається до України. Особливо болісними стають поїздки в громадському транспорті, про прохолоду в якому ми можемо тільки мріяти. І поки українцям без особистого авто недоступно елементарне комфортне пересування містом, в інших країнах зробили так: обладнали кондиціонерами навіть зупинки, повідомляє Обозреватель.
Похвалитися створенням таких комфортних умов можуть Ізраїль, ОАЕ, Туркменістан, Південна Корея, Індія та Китай. Сайт вирішив показати, як вирішують проблему очікування транспорту в спеку за кордоном.
Ізраїль
Ще в 2020 році в курортному місті Ейлат з'явилися зупинки, обладнані кондиціонерами. Вони являють собою "акваріум": приміщення з повністю прозорими стінами. Всередині станцій є лавки, на яких можна розташуватися в очікуванні транспорту. Крім того, зупинки оснащені ультрафіолетовими лампами для дезінфекції.
ОАЕ
Ще в 2011 році зупинки з кондиціонерами почали масово з'являтися в ОАЕ. Це повністю закриті споруди з частково прозорими стінами. Розташовані такі футуристичні будівлі в основному біля метро. Тут завжди підтримується температура в +18 градусів.
Туркменістан
У місті Ашхабад зупинки виглядають як окремі будівлі з кімнатою з кондиціонером. Тут завжди прохолодно, можна присісти на лавку і відслідковувати прибуття транспорту на електронному табло. Забезпечені зупинки і відеокамерами. Цікаво, що всі споруди мають абсолютно різний дизайн.
Індія
Перша автобусна зупинка з кондиціонером з'явилася в Делі ще в 2017 році. Виглядає вона зовсім не так, як в інших країнах. По суті, це цілком звичайна зупинка, проте закрита пластиковими шторами попереду, що дозволяє зберегти прохолоду всередині.
Китай
Першу прозору зупинку в Пекіні встановили в 2015 році. Вона повністю прозора, невеликого розміру і в ній немає лавок для того, щоб зручніше розташуватися.
Південна Корея
У Сеулі в 2020 році також з'явилися "розумні" зупинки з кондиціонерами. Тут можна комфортно провести час в очікуванні транспорту. Зовнішня сторона будівлі – прозора, а всередині є стільці, столик, а також розетки і роз'єми для підзарядки гаджетів.