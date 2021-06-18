Рух на трасі Київ-Чоп частково відновили після ДТП з цистерною

Рух на трасі Київ-Чоп між населеними пунктами Кізлів та Буськ частково відновлено. Патрульні забезпечили реверсний рух однією смугою, повідомляє РБК-Украина.





На місці працює техніка, за допомогою якої намагаються остаточно прибрати вантажівку з проїжджої частини.

Як повідомлялося, затор в кілька кілометрів завдовжки в обидві сторони траси Київ-Чоп виник сьогодні близько 9:00 унаслідок потрійного ДТП - два легкових автомобілі зіткнулися з вантажівкою, що перевозила бітум.

Вантажівка впала на бік і її розвернуло поперек дороги, що серйозно ускладнило рух на цій ділянці траси.

Унаслідок зіткнення постраждали водій одного з легкових автомобілів і водій вантажівки. Зараз поліції повідомила, що водій легкового автомобіля помер від отриманих травм.