Терористи "ДНР" взяли в заручниці вагітну українку

Бойовики російської гібридної армії викрали в окупованому Донецьку українську громадянку Оксану Паршину і, звинувативши її в "шпигунстві", посадили в СІЗО. При цьому українка в момент викрадення 14 травня була на десятому тижні вагітності, повідомляє Ліга.net.

За інформацією Медійної ініціативи за права людини, жінка їхала до своєї сестри в Донецьк, але була затримана бойовиками на пропускному пункті "Маринівка". Її зняли з автобуса, повідомивши, що перевірять документи та посадять на наступний рейс.

Але цього не сталося. Вона перестала виходити на зв'язок, а вранці наступного дня її привезли e квартиру матері на обшук. Вилучили комп'ютер і релігійну літературу.

Паршина, за даними правозахисників, жила поблизу Донецького аеропорту. Після того як у 2014 році її будинок був зруйнований, жінка жила разом з мамою і сестрою, а потім поїхала з ОРДЛО в Маріуполь.

"Рідні дізналися, що затримали Оксану на 30 діб так званого адміністративного арешту. Вони дуже хви﻿лювалися, адже не знали, чи отримувала Оксана кваліфіковану медичну допомогу. Справа в тому, що на момент потрапляння в заручниці жінка була на десятому тижні вагітності" , - йдеться в повідомленні.

Але по закінченні 30 днів Паршину так і не відпустили. Весь цей час родичі намагалися знайти адвоката. Зі своїх джерел дізналися, що жінку звинуватили в "шпигунстві" і переводять до СІЗО, повідомили в Медійній ініціативі за права людини.