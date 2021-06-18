Аваков обурився висловлюванням Данілова про Крим

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков висловив співчуття з приводу постраждалих від негоди жителів тимчасово окупованого Криму і відреагував на слова секретаря РНБО Олексія Данилова про потоп.

"Кримське стихійне лихо - не привід для жартів і зловтішань для мене.Люди на окупованій українській території опинилися в найгіршій ситуації." , - написав Аваков у в Фейсбук в п'ятницю ввечері.

Він також зазначив, що місцеві перебіжчики - тимчасове явище.

"Аксьонови та інші путіноїди пройдуть..Шкода наш красивий Крим, шкода людей...﻿" , - завершив міністр МВС.

Нагадаємо, що на брифінгу секретар РНБО Олексій Данилов "пожартував" з приводу затопленого Криму: "Господь Бог занадто багато їм дав води відразу".