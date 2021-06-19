У Британії заявили про можливу зустріч Путіна та Джонсона

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес допустив можливість проведення саміту за участю прем'єр-міністра королівства Бориса Джонсона і президента Росії Володимира Путіна. Однак для цього Лондон висунув свою умову, передає Sky News, повідомляє Лента.Ру.

"На жаль, ми все ще спостерігаємо зловмисні дії [з боку Росії]. (...) Крок на шляху до нормалізації відносин з Росією напевно, ми сподіваємося, буде зроблений, але це трапиться після певних дій" , - сказав Уоллес, додавши, що Джонсон відкритий до зустрічей, передає Sky News.

Йдеться про дії, яких Захід чекає від Росії після зустрічі Путіна з його американським колегою Джозефом Байденом. Уоллес підкреслив, що дипломатія має значення, якщо за переговорами слідують конкретні кроки країн. Саму зустріч глава військового відомства назвав «сприятливим початком».