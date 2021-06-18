Нове засідання РНБО: Зеленський оприлюднив всі рішення

Президент Володимир Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі рішення та санкції, які сьогодні ухвалила на засіданні Рада національної безпеки та оборони.

Прийнята Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України. Стратегія визначає основні напрями і завдання державної військово-промислової політики. Зокрема, передбачає вдосконалення системи стандартизації, уніфікації і управління якістю продукції відповідно до стандартів НАТО, повідомив Зеленський.

Розглянуто питання військово-технічного співробітництва України з іншими державами.

Продовжено санкції проти ряду осіб, які були введені рішенням РНБО від 21 червня 2018 року і введені в дію указом президента № 176.

Прийнято рішення про введення санкцій ще проти 12 осіб, які перебувають в статусі "суб'єкта підвищеного злочинного впливу".

За пропозицією СБУ прийнято рішення про застосування санкцій проти українського мільярдера Дмитра Фірташа, бізнесмена Павла Фукса, гендиректора російської держкорпорації Ростех Сергія Чемезова і заступника голови ради директорів російської корпорації ВСМПО-Авісма Михайла Шелкова.

Прийнято рішення про анулювання низки ліцензій на видобуток титану та інших ресурсів. Ліцензії, зокрема на видобуток природного газу, повернуті державі, повідомив президент.