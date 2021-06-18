ДБР зловило військових на розкраданні гасу для бойових літаків

В одній з військових частин Полтавської області співробітники Держбюро розслідувань розкрили схему розкрадання авіаційного гасу з бойових літаків, повідомляє Кореспондент.

Про це в п'ятницю, 18 червня, поінформувала пресслужба ДБР. За наявними даними, військовослужбовці, діючи в змові з цивільною особою, викрадали паливно-мастильні матеріали - вони завищували в документах фактичні витрати палива під час польотів, а різницю привласнювали.

Вкрадений гас подільник військових зберігав у себе в гаражі. Там же він його розбавляв, після чого продавав місцевим жителям під виглядом дизельного палива вищої якості.

Напередодні зловмисники були спіймані на гарячому - під час збуту двох тисяч літрів гасу. Після цього ДБР провело 25 обшуків на території військової частини та в приміщеннях фігурантів.

Відкрито кримінальну справу за фактом викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ч.3 ст.410 КК). Винуватцям загрожує від п'яти до 12 років в'язниці.