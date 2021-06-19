У США виплачуватимуть безхатченкам по 1250 доларів

У Нью-Йорку вирішили провести соціальний експеримент, в ході якого групі з 40 бездомних молодих людей у віці від 18 до 24 років щомісяця виплачуватимуть по 1250 доларів просто так, повідомляє Лента.Ру.

Таким чином влада хоче з'ясувати, чи підвищать субсидії шанси бездомних на пошук роботи та постійного місця проживання. Відзначається, що щомісячні суми можуть збільшуватися, якщо одержувачі зберуться орендувати житло. При цьому те, на що учасники експерименту будуть витрачати кошти, ніяк не регулюється, передає телеканал Fox News.

Крім того, під час видачі допомоги перевага надаватиметься представникам національних і сексуальних меншин. Успіхи американців, які потрапили в програму, порівняють з результатами тих, хто отримує менші виплати або не отримує їх зовсім.

На реалізацію програми виділять 2,5 мільйона доларів. Частина з них буде направлена з бюджету Нью-Йорка. Мер міста Білл де Блазіо висловив надію, що це допоможе в боротьбі з «безпритульністю серед молоді».