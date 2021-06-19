Україна увійшла до п'ятірки країн з найбільшим ризиком посухи

Україна опинилася в трійці лідерів серед країн, які мають найвищий ризик посухи у світі. Серед 138 країн наша держава опинилася на другому місці антирейтингу – після Молдови, повідомляє Обозреватель.

Про це свідчать дані дослідження Інституту світових ресурсів. Вчені уточнили, що Україна і Молдова в минулому постраждали від руйнівної посухи, яка привела до значного зниження врожаю.

Перша п'ятірка антирейтингу виглядає так:

Молдова;

Україна;

Бангладеш;

Індія;

Сербія.

Перша п'ятірка лідерів рейтингу країн з найвищим ризиком посухи. Джерело: скриншот

В огляді, проведеному Інститутом світових ресурсів, вчені зібрали дані про 138 країн. При цьому брали до уваги інтенсивність минулої посухи, дефіцит води, вразливість від посухи, чисельність населення, посівів і поголів'я худоби. Однак зазначається, що значну кількість країн Африки не проаналізували.

Також вчені уточнили, що країни, схильні до посухи, не завжди можуть відчувати великий дефіцит води. При цьому наслідки все одно можуть бути серйозними.