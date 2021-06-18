Ексректору НАУ вручили обвинувальний акт

Прокуратура Києва в п'ятницю, 18 червня, вручила обвинувальний акт колишньому ректору Національного авіаційного університету (НАУ) Володимиру Ісаєнко у справі про незаконне звільнення, повідомляє Кореспондент.

Відзначається, що з цією метою співробітники прокуратури та Держбюро розслідувань напередодні провели обшуки в будинку Ісаєнко і встановили його місцеперебування, передає пресслужба Київської міської прокуратури.

Пресслужба нагадала, що 12 лютого цього року колишньому ректору НАУ було повідомлено про підозру за фактом незаконного звільнення працівника з особистих мотивів (ч.1 ст.172 КК). Оскільки Ісаєнко переховувався, вручити йому повістку про виклик до прокуратури не вдавалося. У зв'язку з цим він був оголошений в розшук 28 лютого.

Тепер обвинувальний акт ексректору вручено, і він в найкоротші терміни буде направлений до суду для розгляду по суті, запевнили в прокуратурі.

Як відомо, Володимира Ісаєнко звільнили з посади ректора НАУ в жовтні минулого року. Контракт з ним був розірваний достроково через порушення його умов, а також з причини кримінального переслідування за корупцію.