В Ялті продовжують боротися з наслідками потопу, жителям розвозять воду

Роботи по ліквідації наслідків сильної зливи в Ялті триватимуть всю ніч, повідомила так звана глава адміністрації міста Яніна Павленко, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Ліквідація наслідків НС в Ялті йде і буде йти без упину. Найважливіші з першочергових завдань - повністю відновити подачу води і електрики! З ночі почали розвезення питної води" , - написала Павленко в фейсбуці в суботу.

За її даними, без централізованого водопостачання залишається велика частина ялтинського регіону. У забезпеченні людей водою також залучені 15 водовозок, одна з найбільших торгових мереж роздає пляшки безкоштовно. У розчищенні вулиць і відкачування води в Ялті, як уточнила Павленко, беруть участь тисяча осіб.

Циклон звалився на Крим у четвер. Напередодні двомісячна норма опадів випала на сході півострова, влада ввела режим НС. Підтопило близько 350 будинків, евакуйовано майже 1,4 тис. осіб, були перебої з енерго-, газо- і водопостачанням.

Найбільше постраждала Керч: по багатьох вулицях пересуватися можна було лише на човнах. У ніч на п'ятницю невеликий дощ почався на південному березі, за добу випало більше трьох місячних норм опадів.

В Ялті річки вийшли з берегів, через сильні потоки води в'їзд до міста закрили. За останніми даними рятувальників, підтоплені близько 60 приватних домоволодінь та підвали 24 багатоквартирних будинків, евакуйовані 280 осіб. Одна людина загинула, 11 отримали травми. Відключено централізоване водопостачання, в деяких районах немає світла і газу.