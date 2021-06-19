США відкличуть частину військ з Близького Сходу

Адміністрація президента США Джо Байдена почала виводити частину американських сил і озброєнь з ряду країн Близького Сходу, повідомляє Лента.Ру.

США передислокують приблизно вісім батарей зенітних ракетних комплексів Patriot, в тому числі з Іраку, Кувейту, Йорданії та Саудівської Аравії. Також буде виведений комплекс американської системи протиракетної оборони на театрі військових дій THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) з Саудівської Аравії, пише Wall Street Journal.

Крім того, з регіону мають намір перекинути частину військових літаків і «сотні американських військових», які обслуговують зазначені озброєння. За даними джерел, адміністрація Байдена вирішила скоротити число протиракетних систем США в рамках серйозного переорієнтування військової присутності в регіоні, оскільки вона перенаправляє збройні сили на виклики з боку Китаю і Росії.

Перекидання вже почалася раніше в поточному місяці. Про такі плани глава Пентагону Ллойд Остін повідомив саудівському спадкоємцю принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауда 2 червня.

Як вважає Вашингтон, ризик ескалації бойових дій між США та Іраном знизився. Також американська сторона вважає, що перекидання, яке відбувалося раніше, на Близький Схід озброєнь «не втримала Іран і підконтрольні йому сили від дій з метою дестабілізації».

Крім того, в Пентагоні заявили, що частина розміщених раніше на Близькому Сході американських засобів протиракетної оборони потребує технічного обслуговування і ремонту.