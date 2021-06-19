США спростували інформацію про заморожування військової допомоги Україні

Інформація про припинення Вашингтоном військової допомоги Києву не відповідає дійсності, заявила в ніч на суботу, 19 червня, прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі, повідомляє Кореспондент.

"Думка про те, що ми утримували допомогу Україні у сфері безпеки, є абсурдною. Тільки минулого тижня - напередодні саміту США - Росія - ми надали пакет допомоги у сфері безпеки обсягом $ 150 мільйонів, включаючи допомогу летального характеру" , - вказано в заяві.

Дженніфер Псакі уточнила, що в даний час американська влада передала всю суму, виділену Конгресом в рамках ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки.

Крім того, представник Білого дому повідомила, що Вашингтон "підготував резервні кошти на випадок подальшого вторгнення Росії до України".