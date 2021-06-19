ДТП з бітумовозом: рух на трасі повністю відновили

Рух на трасі Київ - Чоп між населеними пунктами Кізлів та Буськ повністю відновлено. Патрульні забезпечили рух по всіх смугах, повідомляє РБК-Україна.

Як раніше повідомлялося, затор в кілька кілометрів завдовжки в обидві сторони траси Київ - Чоп виник близько 9:00 18 червня в результаті потрійного ДТП - два легкових автомобілі зіткнулися з вантажівкою, що перевозила бітум.

Вантажівка впала на бік і її розвернуло поперек дороги, що серйозно ускладнило рух на цій ділянці траси.

Водій одного з легкових автомобілів помер у лікарні від отриманих травм, а водій вантажівки госпіталізований.