УЄФА спростували інформацію про відмову проведення матчів у Білорусі

Матчі в турнірах Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на території Білорусії у 2021 році пройдуть згідно з розкладом, повідомили в УЄФА, повідомляє РИА Новости.

"Прийдешні матчі УЄФА за участю національних команд і клубів пройдуть в Білорусії за розкладом. Як повідомлялося раніше, Ліга чемпіонів по футзалу, фінальна частина чемпіонату Європи серед жіночих команд (до 19 років) і конгрес УЄФА у 2021 році в Білорусі не відбудуться" , - йдеться у відповіді УЄФА.

Раніше ЗМІ повідомляли, що УЄФА скасував проведення всіх матчів під своєю егідою на території Білорусії.