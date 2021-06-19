США обговорили з Польщею ризики "СП-2"

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау, в ході якого сторони обговорили двостороннє співробітництво по ряду питань, повідомляє Кореспондент.

Про це в п'ятницю заявив керівник пресслужби Держдепу Нед Прайс. Зокрема, Блінкен і Рау торкнулися теми будівництва російського газопроводу Північний потік-2 і тих ризиків, які з ним пов'язані.

"Держсекретар обговорив нашу співпрацю з Польщею щодо протидії загрозі, яку представляє для енергетичної безпеки Європи трубопровід Північний потік-2" , - зазначено в повідомленні Прайса.

Крім того, глава Держдепу зазначив силу польсько-американського партнерства по лінії НАТО та у вирішенні регіональних та глобальних проблем.

Також Блінкен підкреслив важливість захисту демократичних цінностей, в тому числі свободи ЗМІ та поваги прав людини, на тлі головування Польщі в Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) в наступному році.