19 червня - яке сьогодні свято, прикмети та заборони

19 червня - 170-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 195 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 6 червня Юліанського календаря, повідомляє УНІАН.

Яке свято 19 червня 2021

Цього дня у світі відзначаються Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту (ООН), Міжнародний день неспішної прогулянки, Всесвітній день дитячого футболу, Міжнародний день коробки, Міжнародний день серфінгу, Всесвітній день жонглювання, Міжнародний день вина «Шенен Блан», Всесвітній день боротьби з серповидноклітинною анемією.

В Україні - День фермера, у Британії - День поцілунків, у США - День звільнення рабів (День емансипації), День годинника, День тварин у кіно, День операційної системи FreeBSD, День конкурсу криків, День мартіні, День кота Гарфілда, в Уругваї - День «Більше ніколи», у Парагваї - День посадки дерев, у Тринідаді і Тобаго - День праці, в Угорщині - День незалежності, на Філіппінах - День провінції Південний Сурігао.

Пам'ятні дати 19 червня, річниці та події

У 240 році до н.е. грецький математик, астроном, географ і поет Ератосфен Киренський обчислив радіус Землі.

У 1829 році цього дня Роберт Піль заснував лондонську столичну поліцію.

У 1846 році в Нью-Джерсі пройшов перший в історії бейсбольний матч.

У 1862 році в цей день рабовласництво було заборонено на всій території США.

У 1910 році в США вперше святкувався День батька, заснований місіс Додд у Спокані, штат Вашингтон. Тепер свято міжнародне.

У 1974 році канадський інженер Дон Бейтмен подав заявку на патент про систему попередження щодо близькості землі (GPWS), яка згодом врятувала тисячі життів.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 19 червня вшановує пам'ять преподобного Іларіона Нового, Далматського, ігумена. Інші назви свята: «Ларіон», «Лаврівон», «Полольник», «Пропольник». Остання назва з'явилася тому, що саме з цього дня масово починали очищати землю від бур'яну.

Що сьогодні не можна робити

День енергетично важкий. Краще сьогодні не їхати далеко, не міняти роботу, не переїжджати на нове житло.

Прикмети на 19 червня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- північний вітер - улітку буде багато опадів;

- кричать перепели - до дощової погоди;

- багато травневих жуків - хороша погода буде довгою.