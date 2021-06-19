У Києві встановили пам'ятник загиблим від коронавирусу медикам

У Києві, на території київської міської клінічної лікарні №4 в Солом'янському районі, відкрили меморіальний знак лікарям, які загинули від COVID-19. Пам'ятник зображує людські долоні, простягнуті вгору, між якими горить свічка, повідомляє Дзеркало тижня.

Повідомляється, що біля пам'ятного знака на скляних плитах написані прізвища медичних працівників, які померли, заразившись на коронавірус під час виконання своїх службових обов'язків.

За інформацією міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, з березня 2020 року, коли почалася пандемія коронавірусу, в Україні загинули 877 медичних працівників.