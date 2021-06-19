Китай в найближчі роки може відмовитися від контролю народжуваності

Влада Китаю до 2025 року можуть повністю відмовитися від обмежень на кількість дітей в сім'ї, повідомляє Новое время.

Про це пише газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела. Співрозмовник видання розповів, що уряд, ймовірно, почне з відміни обмежень в провінціях з найнижчим рівнем народжуваності, а потім зніме обмеження по всій країні.

WSJ пише, що зміна політики влади спочатку буде помітно на північному сході з його занепадом економіки.

"... Економічне зростання в Китаї сповільнюється, а населення старіє", - сказано в матеріалі.

Поки в Пекіні не впевнені, що від обмеження народжуваності потрібно повністю відмовитися, через побоювання, що тоді вона підвищиться в першу чергу в найменш забезпечених сім'ях із сільської місцевості. Як повідомляє WSJ, це погіршить економічну ситуацію в регіонах, які до недавнього часу перебували в стані крайньої бідності.

Представники кабінету міністрів Китаю і Національна комісія охорони здоров'я країни не відповіли на запити видання.