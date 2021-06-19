Троїцька батьківська субота: заборони та традиції

Троїцька батьківська субота відзначається за день до великого православного свята Святої Трійці (П'ятидесятниці), і випадає в 2021 році на 19 червня. У цю дату особливого поминання всіх померлих християн заведено відвідувати храми, молитися і ставити свічки за упокій покійних родичів і близьких, повідомляє РБК-Україна.

Які важливі традиції у цей день, прикмети та повір'я, і що суворо забороняється робити у свято - читайте нижче.

Виникнення свята Вселенська батьківська субота пов'язана з історією з Нового Завіту Біблії, де сказано про зішестя Святого Духа на учнів Ісуса Христа на 50-й день після воскресіння Спасителя. Це ознаменувало завершення створення Церкви, покликаної допомогти порятунку людини - живої та покійної. Тому напередодні Трійці моляться за тих, хто залишив цей світ.

Традиції в Троїцьку батьківську суботу

Вважається, що в Троїцьку батьківську суботу важливіше прийти не на кладовище, а до храму, або помолитися вдома. За традицією в цю дату до церкви приносять пісні продукти на загальний стіл.

Прийнято в цей день роздавати милостиню, при цьому можна попросити їх помолитися за близьких покійних людей.

Традиція прикрашати могили на кладовищі свіжою зеленню, і прибирати там, виникла через повір'я, що на Трійцю душі померлих тимчасово поверталися до своїх тіл, тому місце упокою має сподобатися покійному і показати, що його люблять і пам'ятають.

Якщо піти до церкви не вдалося, можна молитися за близьких і рідних вдома. Ось, наприклад, є така проста молитва: "Упокій, Господи, душу спочилого раба/раби Твого/Твоєї (називається ім'я)".

Що не можна робити в Троїцьку поминальну суботу

У цей день заборонено говорити про близьких погане, гніватися на рідних.

Також суворо забороняється поминати покійних злими словами.

Забороняється поминати самогубців.

Не слід залишати на могилах спиртне, хліб і будь-яке частування, самим вживати біля могил алкоголь теж не рекомендують.

Якщо ви вирушили на кладовище в цей день, то не слід хреститися на фотографії, монументи або пам'ятники - тільки якщо на них зображені православні хрести.

Не рекомендується присвячувати більшу частину дня побутовим справам і господарським турботам вдома, працювати в городі забороняється.

Від вживання м'яса, риби, молочних продуктів, яєць (продуктів тваринного походження) краще відмовитися в цю дату.

Не можна в цей день ходити купатися на водойми.

Прикмети та повір'я в Троїцьку батьківську суботу